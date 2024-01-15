У Києві через ДТП на мосту Патона ускладнено рух
Київ • УНН
Аварія на київському мосту Патона призвела до ускладнення руху в обох напрямках. Водіям рекомендується скоригувати плани поїздок.
У Києві на мосту Патона сталася дорожньо-транспортна пригода, рух транспорту ускладнено, повідомили у патрульній поліції столиці у понеділок, пише УНН.
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"У зв'язку з ДТП на мосту Патона рух транспорту ускладнений в обох напрямках", - повідомили у патрульній поліції.
Киян закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Масштабна ДТП у Києві: зіштовхнулось близько 10 авто10.01.24, 20:25 • 123906 переглядiв