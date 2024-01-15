В Киеве из-за ДТП на мосту Патона затруднено движение

В Киеве на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие, движение транспорта затруднено, сообщили в патрульной полиции столицы в понедельник, пишет УНН.

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"В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - сообщили в патрульной полиции.

Киевлян призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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