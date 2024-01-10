Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись около 10 авто

Авария в Кривом Роге: часть города осталась без света, критическую инфраструктуру переводят на генераторы

В Кривом Роге произошла авария, которая привела к отключению электроэнергии. Аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения. Тем временем критически важную инфраструктуру перевели на генераторы.