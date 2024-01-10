Масштабна ДТП у Києві: зіштовхнулось близько 10 авто
Київ • УНН
На Кільцевій у Києві сталося масштабне ДТП за участю близько 10 автомобілів, на місце прибула поліція.
У Києві сталась масштабна ДТП. Як повідомляють Telegram-канали, на Кільцевій зіштовхнулись близько 10 авто, передає УНН.
За даними користувачів соумереж, на місці вже є поліція.
Крім того, через ДТП виник затор.
Як повідомили у столичній поліції, у зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений поблизу вулиці Тулузи у напрямку вулиці Жмеринської.