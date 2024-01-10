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Масштабна ДТП у Києві: зіштовхнулось близько 10 авто

Масштабна ДТП у Києві: зіштовхнулось близько 10 авто

Київ • УНН

 • 123906 перегляди

На Кільцевій у Києві сталося масштабне ДТП за участю близько 10 автомобілів, на місце прибула поліція.

У Києві сталась масштабна ДТП. Як повідомляють Telegram-канали, на Кільцевій зіштовхнулись близько 10 авто, передає УНН.

За даними користувачів соумереж, на місці вже є поліція.

Крім того, через ДТП виник затор.

Як повідомили у столичній поліції, у зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений поблизу вулиці Тулузи у напрямку вулиці Жмеринської.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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