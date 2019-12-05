У квітні в Україні запустять онлайн-аукціони з продажу деревини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення про реалізацію пілотного проекту з продажу окремих партій необробленої деревини через електронні аукціон, що розпочнеться з квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо реалізації пілотного проекту продажу окремих партій необробленої деревини через систему електронних аукціонів “ProZorro. Продажі”. Проект триватиме з квітня 2020 року до квітня 2021 року. Це допоможе побороти корупцію та зменшить незаконний обіг української деревини", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що було прийняте рішення про запровадження єдиного електронного обліку української деревини, що дозволить проаналізувати внутрішній ринок споживання та запобігти неконтрольованим незаконним рубкам українського лісу, непрозорому продажу деревини та корупції у сфері надання дозволів на лісозаготівлю.
“Це рішення спрямоване на те, щоб українські підприємства могли законно і, головне, прозоро придбати необхідну кількість деревини для виробництва продукції в Україні. А це - робочі місця, додана вартість від виробництва і, головне, зменшення корупції”, - сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Нагадаємо, дванадцять областей України вже додані до Е-реєстру лісорубних квитків та відображаються на карті заготівлі деревини.