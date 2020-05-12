У квітні НАБУ розпочало розслідування 64 нових корупційних справ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України у квітні розпочало розслідування 64 випадків корупції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Впродовж квітня 2020 року детективи Національного бюро розпочали розслідування 64 нових випадків корупції. У вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, які розслідують НАБУ та САП, про підозру повідомлено 12 особам", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що стосовно чотирьох осіб розслідування закінчено — обвинувальні акти скерували до суду.
"Загалом, станом на початок травня детективи НАБУ розслідують корупцію в межах 900 кримінальних проваджень", - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало 17,44 млн грн збитків.
Нагадаємо, чотирьом особам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів.
Окрім того, Генадію Труханову повідомлено ще одну підозру у недостовірному декларуванні.