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В апреле НАБУ начало расследование 64 новых коррупционных дел

Киев • УНН

 • 7606 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины в апреле начало расследование 64 случаев коррупции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В апреле НАБУ начало расследование 64 новых коррупционных дел

"На протяжении апреля 2020 года детективы Национального бюро начали расследование 64 новых случаев коррупции. В совершении уголовных коррупционных правонарушений, которые расследуют НАБУ и САП, о подозрении сообщено 12 лицам", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в отношении четырех лиц расследование закончено - обвинительные акты направили в суд.

"В целом, по состоянию на начало мая детективы НАБУ расследуют коррупцию в пределах 900 уголовных производств", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее 17,44 млн грн убытков.

Напомним, четырем лицам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств.

Кроме того, Геннадию Труханову сообщено еще одно подозрение в недостоверном декларировании.

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