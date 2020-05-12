В апреле НАБУ начало расследование 64 новых коррупционных дел
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины в апреле начало расследование 64 случаев коррупции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"На протяжении апреля 2020 года детективы Национального бюро начали расследование 64 новых случаев коррупции. В совершении уголовных коррупционных правонарушений, которые расследуют НАБУ и САП, о подозрении сообщено 12 лицам", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в отношении четырех лиц расследование закончено - обвинительные акты направили в суд.
"В целом, по состоянию на начало мая детективы НАБУ расследуют коррупцию в пределах 900 уголовных производств", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее 17,44 млн грн убытков.
Напомним, четырем лицам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств.
Кроме того, Геннадию Труханову сообщено еще одно подозрение в недостоверном декларировании.