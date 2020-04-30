Чотирьох осіб підозрюють в ухиленні від сплати податків на майже 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Чотирьом особам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів 4 особам, серед яких 2 фактичні керівники ТОВ "Оптимумспецдеталь", колишній директор цього товариства та бухгалтер", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь", розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну "Укроборонпром" (далі - Концерн) з ухиленням від сплати податків з таких операцій.
"До реалізації злочинної схеми особи за грошову винагороду залучили одного чоловіка, якого призначили на посаду як директора товариства,так і бухгалтера, хоча жодних спеціальних знань у нього не було", - зазначається в повідомленні.
Також фактичне здійснення бухгалтерської діяльності на підприємстві було покладено на ще одну учасницю злочинної схеми - бухгалтерку одного із підконтрольних організаторам схеми підприємств. Відповідно до узгодженої схеми, організатори забезпечували оформлення договорів на поставку товарів до підприємств Концерну.
"Проте ці товари не мали легального джерела походження - ні реально, ні документально не були придбанні товариством "Оптимумспецдеталь". Для приховування цього факту були створені фіктивні підприємства, які маскували реальне походження комплектуючих та створювали формальне законне джерело походження цих товарів", - йдеться в повідомленні.
Так, шляхом відображення у податковому обліку безтоварних операцій з цими суб'єктами господарювання, формували податковий кредит та підвищували собівартість товарів, які фактично були набуті на безоплатній основі. Отримані з операцій безготівкові кошти у подальшому переводились в готівку, але податки на додану вартість та прибуток не сплачувались.
"Таким чином, за 2015 - 2018 роки товариство ухилилось від сплати податків на загальну суму 49,342 млн гривень", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, ексзаступнику міністра оборони Павловському повідомили про підозру.