Чотирьох осіб підозрюють в ухиленні від сплати податків на майже 50 млн грн

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 175457 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 131216 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 115218 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 122775 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 142627 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145039 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229765 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217334 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187530 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177284 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

2.7м/с
71%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 13119 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 12469 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 14432 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 12824 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 12073 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 175475 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 170257 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 289645 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 312067 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 393703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 82 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55449 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38356 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52753 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54298 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Чотирьох осіб підозрюють в ухиленні від сплати податків на майже 50 млн грн

Київ • УНН

 • 11012 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Чотирьом особам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Чотирьох осіб підозрюють в ухиленні від сплати податків на майже 50 млн грн

"За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів 4 особам, серед яких 2 фактичні керівники ТОВ "Оптимумспецдеталь", колишній директор цього товариства та бухгалтер", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь", розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну "Укроборонпром" (далі - Концерн) з ухиленням від сплати податків з таких операцій.

"До реалізації злочинної схеми особи за грошову винагороду залучили одного чоловіка, якого призначили на посаду як директора товариства,так і бухгалтера, хоча жодних спеціальних знань у нього не було", - зазначається в повідомленні.

Також фактичне здійснення бухгалтерської діяльності на підприємстві було покладено на ще одну учасницю злочинної схеми - бухгалтерку одного із підконтрольних організаторам схеми підприємств. Відповідно до узгодженої схеми, організатори забезпечували оформлення договорів на поставку товарів до підприємств Концерну.

"Проте ці товари не мали легального джерела походження - ні реально, ні документально не були придбанні товариством "Оптимумспецдеталь". Для приховування цього факту були створені фіктивні підприємства, які маскували реальне походження комплектуючих та створювали формальне законне джерело походження цих товарів", - йдеться в повідомленні.

Так, шляхом відображення у податковому обліку безтоварних операцій з цими суб'єктами господарювання, формували податковий кредит та підвищували собівартість товарів, які фактично були набуті на безоплатній основі. Отримані з операцій безготівкові кошти у подальшому переводились в готівку, але податки на додану вартість та прибуток не сплачувались.

"Таким чином, за 2015 - 2018 роки товариство ухилилось від сплати податків на загальну суму 49,342 млн гривень", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, ексзаступнику міністра оборони Павловському повідомили про підозру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41