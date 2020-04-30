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Четырех человек подозревают в уклонении от уплаты налогов на почти 50 млн грн

Киев • УНН

 • 11012 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Четырем лицам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Четырех человек подозревают в уклонении от уплаты налогов на почти 50 млн грн

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств 4 лицам, среди которых 2 фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь", бывший директор этого общества и бухгалтер", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники в государственные предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" (далее - Концерн) с уклонением от уплаты налогов с таких операций.

"К реализации преступной схемы лица за денежное вознаграждение привлекли одного человека, которого назначили на должность как директора общества, так и бухгалтера, хотя никаких специальных знаний у него не было", - отмечается в сообщении.

Также фактическое осуществление бухгалтерской деятельности предприятия было положено на еще одну участницу преступной схемы - бухгалтершу одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий. Согласно согласованной схеме, организаторы обеспечивали оформление договоров на поставку товаров на предприятия Концерна.

"Однако эти товары не имели легального источника происхождения - ни реально, ни документально не были приобретены обществом "Оптимумспецдеталь". Для сокрытия этого факта были созданы фиктивные предприятия, которые маскировали реальное происхождение комплектующих и создавали формально законный источник происхождения этих товаров", - говорится в сообщении.

Так, путем отражения в налоговом учете бестоварных операций с этими субъектами хозяйствования, формировали налоговый кредит и повышали себестоимость товаров, которые фактически были получены на безвозмездной основе. Полученные по операциям безналичные средства в дальнейшем переводились в наличные, но налоги на добавленную стоимость и прибыль не платились.

"Таким образом, за 2015 - 2018 годы общество уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 49,342 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, экс-заместителю министра обороны Павловскому сообщили о подозрении.

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