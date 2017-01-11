У квартирі у Рівному знайшли мертвого чоловіка
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 січня. УНН. У квартирі у Рівному знайшли мертвого чоловіка, тіло якого пролежало кілька днів. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-службі ДСНС у Рівненській області.
Через трупний запах у під'їзді будинку на вул. Генерала Безручка, 7 люди викликали поліцію. Коли рятувальники відчинили квартиру, там виявили труп 41-річного власника, повідомили в ДСНС.
За словами сусідів, тіло чоловіка пролежало в помешканні до трьох днів. Стільки часу не бачили господаря, який зловживав алкоголем. Не виключають, що причиною смерті міг стати витік газу.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Одещині онук знайшов вбитою свою бабусю.