У квартирі у Рівному знайшли мертвого чоловіка

Через трупний запах у під'їзді будинку на вул. Генерала Безручка, 7 люди викликали поліцію. Коли рятувальники відчинили квартиру, там виявили труп 41-річного власника, повідомили в ДСНС.

За словами сусідів, тіло чоловіка пролежало в помешканні до трьох днів. Стільки часу не бачили господаря, який зловживав алкоголем. Не виключають, що причиною смерті міг стати витік газу.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Одещині онук знайшов вбитою свою бабусю.