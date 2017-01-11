В квартире в Ровно нашли мертвого мужчину
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 января. УНН. В квартире в Ровно нашли мертвого мужчину, тело которого пролежало несколько дней. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе ГосЧС в Ровенской области.
Из-за трупного запаха в подъезде дома на ул. Генерала Безручко, 7 люди вызвали полицию. Когда спасатели открыли квартиру, там обнаружили труп 41-летнего владельца, сообщили в ГосЧС.
По словам соседей, тело мужчины пролежало в квартире до трех дней. Столько времени не видели хозяина, который злоупотреблял алкоголем. Не исключают, что причиной смерти могла стать утечка газа.
Напомним, как сообщал УНН, в Одесской области внук нашел убитой свою бабушку.