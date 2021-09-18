У курортній Затоці в одному з барів застрелили чоловіка

Деталі

Так, у поліцію повідомили про стрілянину в одному з барів селища. На місці правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Для затримання зловмисника була введена в дію поліцейська операція "Сирена".

"Протягом години правоохоронці встановили та доставили до територіального відділу поліції чоловіка, який підозрюється у вчиненні цього кримінального правопорушення. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину - мисливську рушницю. Її направлять на експертизу", - розповіли у поліції.

З чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії.

Наразі слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 ККУ, яка передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення. Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР ще й за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) цього ж кодексу.

Доповнення

За даними зі звіту Нацполіції, у середньому торік одне умисне вбивство ставалося кожні 6 годин. Так, у 2020 році сталося 1326 умисних вбивств, що на 7,1% менше, ніж у 2019 році. Розкрито 95% таких убивств.