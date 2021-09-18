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В курортной Затоке в одном из баров застрелили мужчину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. В курортном поселке Затока в Одесской области застрелили 36-летнего мужчину. Для задержания подозреваемого полиция объявляла операцию "Сирена", сообщили в местной полиции, пишет УНН.

Детали

Так, в полицию сообщили о стрельбе в одном из баров поселка. На месте правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Для задержания злоумышленника была введена в действие полицейская операция "Сирена".

"В течение часа правоохранители установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье. Ее направят на экспертизу", - рассказали в полиции.

С мужчиной проводятся неотложные следственные действия.

Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УКУ, которая предусматривает до пятнадцати лет заключения. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР еще и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) этого же кодекса.

Дополнение

По данным из отчета Нацполиции, в среднем в прошлом году одно умышленное убийство происходило каждых 6 часов. Так, в 2020 году произошло 1326 умышленных убийств, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. Раскрыто 95% таких убийств.

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