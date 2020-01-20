У Кривому Розі встановили особу підозрюваного, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Кривому розі поліція встановила чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні пам’ятника жертвам Голокосту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“Поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам’ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі. Наразі вживаються слідчо-розшукові заходи для затримання зловмисника”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, під час розслідування були опитані свідки події, знято відео з камер відеоспостереження.
“Встановлено, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель. Вилучено балончик із фарбою, з допомогою якого, імовірно, були зроблені написи. Проводяться заходи для встановлення місця перебування зловмисника та його затримання”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, у Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.