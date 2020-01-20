В Кривом Роге установили личность подозреваемого, который повредил памятник жертвам Холокоста
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Кривом Роге полиция установила мужчину, подозреваемого в повреждении памятника жертвам Холокоста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Полиция установила человека, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Сейчас принимаются следственно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника", - говорится в сообщении.
По информации полиции, в ходе расследования были опрошены свидетели происшествия, снято видео с камер видеонаблюдения.
"Установлено, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъято баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи. Проводятся мероприятия по установлению места нахождения злоумышленника и его задержания", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство по факту повреждения памятника жертвам Холокоста. По данному факту полиция открыла уголовное производство.