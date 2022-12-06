У Криму планують націоналізувати майно українських олігархів

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За словами гауляйтера, окупаційна влада націоналізовує майно тих українських олігархів, хто підтримує українську армію у боротьбі проти російської агресії. Він також повідомив, що ті іноземні громадяни, які не виступили проти війни в Україні, можуть, як і раніше, мати власність у Криму та працювати там.

Раніше повідомлялося, що будинок президента України Володимира Зеленського в Ялті надійде у власність окупаійної влади півострова. Член радфеду рф від республіки сергій цеков повідомив, що відповідну правову базу вже підготовлено.

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"Звичайно, і віллу націоналізують. Все, що так чи інакше пов'язане з Києвом, буде передано у майно республіки Крим", - заявив російський сенатор, але не уточнив, коли розпочнуться приватизаційні заходи щодо цієї нерухомості Зеленського.

Нагадаємо

Російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху.