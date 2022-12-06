В Крыму планируют национализировать имущество украинских олигархов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во временно оккупированном Крыму планируют национализировать имущество украинских олигархов, заявил так называемый глава подконтрольного россии "парламента" полуострова владимир константинов, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам гауляйтера, оккупационные власти национализируют имущество тех украинских олигархов, кто поддерживает украинскую армию в борьбе против российской агрессии. Он также сообщил, что иностранные граждане, которые не выступили против войны в Украине, могут по-прежнему иметь собственность в Крыму и работать там.
Ранее сообщалось, что дом президента Украины Владимира Зеленского в Ялте поступит в собственность оккупационных властей полуострова. Член радфеда рф от республики Сергей Цеков сообщил, что соответствующая правовая база уже подготовлена.
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"Конечно, и виллу национализируют. Все, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество республики Крым", - заявил российский сенатор, но не уточнил, когда начнутся приватизационные мероприятия по этой недвижимости Зеленского.
Напомним
Российские СМИ сообщили об открытии автомобильной части крымского моста после взрыва.