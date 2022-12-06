В Крыму планируют национализировать имущество украинских олигархов

Детали

По словам гауляйтера, оккупационные власти национализируют имущество тех украинских олигархов, кто поддерживает украинскую армию в борьбе против российской агрессии. Он также сообщил, что иностранные граждане, которые не выступили против войны в Украине, могут по-прежнему иметь собственность в Крыму и работать там.

Ранее сообщалось, что дом президента Украины Владимира Зеленского в Ялте поступит в собственность оккупационных властей полуострова. Член радфеда рф от республики Сергей Цеков сообщил, что соответствующая правовая база уже подготовлена.

Цитата

"Конечно, и виллу национализируют. Все, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество республики Крым", - заявил российский сенатор, но не уточнил, когда начнутся приватизационные мероприятия по этой недвижимости Зеленского.

Напомним

Российские СМИ сообщили об открытии автомобильной части крымского моста после взрыва.