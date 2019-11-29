У Кремлі закликали не "дрейфувати" від закону про особливий статус Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Закон про особливий статус Донбасу є частиною “Мінська-2”, а рух в сторону іншого документа пов’язане з великими труднощами для врегулювання ситуації, вважає прес-секретар президента Дмитро Пєсков. Про це він сказав журналістам в п’ятницю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Закон про особливий статус (Донбасу — ред.) — це складова частина мінських домовленостей. Рішення, скажімо так, дрейфувати в бік якогось іншого документа пов’язане з дуже великими труднощами, наслідки яких для процесу врегулювання зараз навряд чи хтось візьметься передбачити”, - сказав Пєсков.
Він також закликав не завищувати очікування від саміту лідерів “Нормандки четвірки”, запланованого 9 грудня о Парижі.
“Разом з тим, є всі підстави сподіватися на те, що відбудеться субстантивна розмова”, — додав Пєсков.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили підготовку зустрічі в “нормандському форматі” 9 грудня.