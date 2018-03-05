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У Кремлі прокоментували ситуацію з "Нафтогазом" і "Газпромом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. "Газпром" буде захищати свої інтереси в спорі з "Нафтогазом". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

“Все-таки зараз ситуація підлягає врегулюванню в юридичній площині, і займаються юристи компанії нашої, я маю на увазі „Газпром“. Тому якісь тут коментарі були б зайві”, — сказав Д.Пєсков.

Він також зазначив, що “Газпром” буде захищати свої інтереси.

“Позиція „Газпрому“ добре відома, вона досить послідовна і, звичайно, компанія буде свої інтереси захищати”, — підсумував Д.Пєсков.

Нагадаємо комерційний директор “Нафтогаз України” Юрій Вітренко заявив, що переплату за імпортний газ в березні будуть компенсувати не українці, а російська компанія “Газпром”.

Як повідомляв УНН, в “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.

В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.

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