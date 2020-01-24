У Кремлі повідомили, чи існують плани щодо зустрічі Путіна та Зеленського

“Зараз якихось планів на цей рахунок немає, але в той же час ми повинні відзначити, що між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт”, — сказав представник Кремля, додавши, що, якщо президенти вважатимуть за необхідне, то їх зустріч може бути узгоджена в будь-який момент.

Додамо, також, що МЗС РФ вважає, що зміна влади в Україні не привела до прогресу в розв’язанні конфлікту на Донбасі.

“Зміна влади в Україні влітку 2019 року, на жаль, не привела до прогресу в розв’язанні конфлікту на Донбасі, — відзначили в російському зовнішньополітичному відомстві. — Нове керівництво країни, проголосивши припинення війни на південному сході одним зі своїх пріоритетів, поки не поспішає з реалізацією цього завдання. Обстановка залишається складною і напруженою”.