У Кремлі повідомили, чи існують плани щодо зустрічі Путіна та Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Зустріч президентів РФ і України — Володимира Путіна і Володимира Зеленського — в даний час не планується, але, якщо лідери вважатимуть це необхідним, такий контакт може бути узгоджений в будь-який момент. Про це в п’ятницю заявив журналістам прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Зараз якихось планів на цей рахунок немає, але в той же час ми повинні відзначити, що між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт”, — сказав представник Кремля, додавши, що, якщо президенти вважатимуть за необхідне, то їх зустріч може бути узгоджена в будь-який момент.
Додамо, також, що МЗС РФ вважає, що зміна влади в Україні не привела до прогресу в розв’язанні конфлікту на Донбасі.
“Зміна влади в Україні влітку 2019 року, на жаль, не привела до прогресу в розв’язанні конфлікту на Донбасі, — відзначили в російському зовнішньополітичному відомстві. — Нове керівництво країни, проголосивши припинення війни на південному сході одним зі своїх пріоритетів, поки не поспішає з реалізацією цього завдання. Обстановка залишається складною і напруженою”.