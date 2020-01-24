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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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В Кремле сообщили, существуют планы о встрече Путина и Зеленского

Киев • УНН

 • 11483 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Встреча президентов РФ и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — в настоящее время не планируется, но, если лидеры посчитают это необходимым, такой контакт может быть согласован в любой момент. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

В Кремле сообщили, существуют планы о встрече Путина и Зеленского

“Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт”, — сказал представитель Кремля, добавив, что, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована в любой момент.

Добавим также, что МИД РФ считает, что смена власти в Украине не привела к прогрессу в решении конфликта на Донбассе.

“Смена власти в Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в решении конфликта на Донбассе, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Новое руководство страны, провозгласив прекращения войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной”.

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