У Кремлі підтвердили підготовку зустрічі помічників глав "нормандської четвірки" в серпні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Підготовка зустрічі помічників глав "нормандської четвірки", яка намічена на кінець серпня в Парижі, йде. Це підтвердив в середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Знаю, що, дійсно, підготовка до такої зустрічі велася, контакти здійснювалися", - сказав представник Кремля.
При цьому, як вказано, Пєсков не зміг підтвердити, що зустріч призначена на 28 серпня. "Це мені потрібно уточнити. Я не знаю, чи домовилися по остаточній даті, чи ні", - сказав він.
Прессекретар Путіна додав, що порядок денний цієї зустрічі може бути досить передбачуваним. "Це хід реалізації раніше досягнутих домовленостей. Усі ці домовленості абсолютно транспарентні і добре відомі", - уклав він.
Раніше учасник мінських переговорів Сергій Гармаш, як зазначається, повідомив, що зустріч політичних радників глав країн "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція і Україна) може відбутися 28 серпня. За інформацією Гармаша, участь в майбутньому засіданні з української сторони візьме керівник ОП Андрій Єрмак, від РФ - заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак.
Так званий нормандський формат переговорів по Україні існує з червня 2014 року. Тоді під час святкування 70-річчя висадки військ союзників у Нормандії лідери Росії, України, Франції та Німеччини вперше обговорили врегулювання на Донбасі. Попередній саміт пройшов в Парижі 9 грудня минулого року.
На початку серпня повідомлялося, що в Офісі Зеленського очікують від зустрічі у "нормандському форматі" конкретних домовленостей.