У Кремлі підтвердили підготовку зустрічі помічників глав "нормандської четвірки" в серпні

"Знаю, що, дійсно, підготовка до такої зустрічі велася, контакти здійснювалися", - сказав представник Кремля.

При цьому, як вказано, Пєсков не зміг підтвердити, що зустріч призначена на 28 серпня. "Це мені потрібно уточнити. Я не знаю, чи домовилися по остаточній даті, чи ні", - сказав він.

Прессекретар Путіна додав, що порядок денний цієї зустрічі може бути досить передбачуваним. "Це хід реалізації раніше досягнутих домовленостей. Усі ці домовленості абсолютно транспарентні і добре відомі", - уклав він.

Раніше учасник мінських переговорів Сергій Гармаш, як зазначається, повідомив, що зустріч політичних радників глав країн "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція і Україна) може відбутися 28 серпня. За інформацією Гармаша, участь в майбутньому засіданні з української сторони візьме керівник ОП Андрій Єрмак, від РФ - заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак.

Так званий нормандський формат переговорів по Україні існує з червня 2014 року. Тоді під час святкування 70-річчя висадки військ союзників у Нормандії лідери Росії, України, Франції та Німеччини вперше обговорили врегулювання на Донбасі. Попередній саміт пройшов в Парижі 9 грудня минулого року.

На початку серпня повідомлялося, що в Офісі Зеленського очікують від зустрічі у "нормандському форматі" конкретних домовленостей.