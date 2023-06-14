У кремлі "переживають" через можливе поранення делімханова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У кремлі "з великою тривогою" сприйняли інформацію про можливе поранення адама делімханова. Про це повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Переживаємо, як і все, за героя росії, ми сподіваємося, що найближчим часом з'явиться якась уточнена інформація про те, що сталося", - сказав пєсков.
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Російські ЗМІ повідомили, що на війні рф проти України "поранено" депутата держдуми росії адама делімханова, якого називають "правою рукою" глави Чечні рамзана кадирова. РосЗМІ повідомляють, що поранення нібито не смертельні.
Також у своїх соцмережах кадиров заявив, що не може зв'язатися з делімхановим, і просить українську розвідку надати інформацію.
Однак згодом в росЗМІ з'явилася інша "версія": командир "спецназу" "Ахмат" апті алаудінов начебто заявив, що нібито делімханов живий і "перебуває в Чечні". При цьому ЗМІ зауважують, що майже одночасно в телеграм-каналі, пов'язаному з алаудіновим, з'явилося повідомлення, що алаудінов "збирається вирушити на пошуки делімханова".
При цьому телеграм-каналами шириться повідомлення від екскомандира 72-ої бригади зс рф романа веневітіна, якого раніше "вагнер" брав у полон, що позиції делімханова нібито "злив" "вагнер".