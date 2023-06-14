Окупанти заявили про поранення соратника кадирова делімханова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські ЗМІ повідомили, що на війні рф проти України "поранено" депутата держдуми росії адама делімханова, якого називають "правою рукою" глави Чечні рамзана кадирова. РосЗМІ повідомляють, що поранення нібито не смертельні, передає УНН.
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Як повідомляється, нібито у районі міста Приморськ Запорізької області було поранено делімханова.
Також у своїх соцмережах кадиров заявив, що не може зв'язатися з делімхановим, і просить українську розвідку надати інформацію.
Нагадаємо
Служба безпеки України поінформувала у січні, що повідомила про підозру депутату держдуми рф адаму делімханову, який командував кадирівцями під час штурму "Азовсталі" у Маріуполі.