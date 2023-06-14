Оккупанты заявили о ранении соратника кадырова делимханова

Детали

Как сообщается, якобы в районе города Приморск Запорожской области был ранен делимханов.

Также в своих соцсетях кадыров заявил, что не может связаться с делимхановым, и просит украинскую разведку предоставить информацию.

Напомним

Служба безопасности Украины проинформировала в январе, что сообщила о подозрении депутату госдумы рф адаму делимханову, который командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали" в Мариуполе.