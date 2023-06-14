Оккупанты заявили о ранении соратника кадырова делимханова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские СМИ сообщили, что на войне рф против Украины "ранен" депутат госдумы россии адама делимханова, которого называют "правой рукой" главы Чечни рамзана кадырова. РосСМИ сообщают, что ранения якобы не смертельные, передает УНН.
Детали
Как сообщается, якобы в районе города Приморск Запорожской области был ранен делимханов.
Также в своих соцсетях кадыров заявил, что не может связаться с делимхановым, и просит украинскую разведку предоставить информацию.
Напомним
Служба безопасности Украины проинформировала в январе, что сообщила о подозрении депутату госдумы рф адаму делимханову, который командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали" в Мариуполе.