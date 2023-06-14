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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оккупанты заявили о ранении соратника кадырова делимханова

Киев • УНН

 • 793923 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские СМИ сообщили, что на войне рф против Украины "ранен" депутат госдумы россии адама делимханова, которого называют "правой рукой" главы Чечни рамзана кадырова. РосСМИ сообщают, что ранения якобы не смертельные, передает УНН.

Оккупанты заявили о ранении соратника кадырова делимханова

Детали

Как сообщается, якобы в районе города Приморск Запорожской области был ранен делимханов.

Также в своих соцсетях кадыров заявил, что не может связаться с делимхановым, и просит украинскую разведку предоставить информацию.

Напомним

Служба безопасности Украины проинформировала в январе, что сообщила о подозрении депутату госдумы рф адаму делимханову, который командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали" в Мариуполе.

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