Командував кадирівцями під час штурму "Азовсталі": депутату держдуми рф повідомили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру депутату держдуми рф адаму делімханову, який командував кадирівцями під час штурму "Азовсталі" у Маріуполі, пише УНН.
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«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата державної думи рф адама делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя. Посадовець входить до найближчого оточення кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що там він очолив угруповання ворожих військ, до складу яких входили загони управління росгвардії та мвд рф по Чеченській республіці.
«З лютого до травня минулого року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті. Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату «Азовсталь», - інформує СБУ.
Окрім цього, вказали у СБУ, російський депутат поширював через власний Телеграм-канал пропагандистські відео кадирова, де він виправдовує збройну агресію рф проти України.
Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво у зміні меж території та державного кордону України);
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- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України).
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Доповнення
У депутата російської держдуми поліція виявила 11 квартир у Києві. Йому оголошено підозру у посягання на територіальну цілісність України.