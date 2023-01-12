Командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали": депутату госдумы рф сообщили подозрение

Цитата

«Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины депутата государственной думы рф адама делимханова, который участвовал в захвате Мариуполя. Чиновник входит в ближайшее окружение кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения делимханов прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что там он возглавил группировку вражеских войск, в состав которых входили отряды управления росгвардии и мвд рф по чеченской республике.

«С февраля по май прошлого года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте. Установлено, что захватчики принимали активное участие в штурме металлургического комбината «Азовсталь», - информирует СБУ.

Кроме этого, указали в СБУ, российский депутат распространял через собственный Телеграм-канал пропагандистские видео кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию рф против Украины.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили делимханову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:



ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в изменении границ территории и государственной границы Украины);



ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины).



Дополнение

У депутата российской госдумы полиция обнаружила 11 квартир в Киеве. Ему объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.