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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали": депутату госдумы рф сообщили подозрение

Киев • УНН

 • 487344 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении депутату госдумы рф адаму делимханову, который командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали" в Мариуполе, пишет УНН.

Командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали": депутату госдумы рф сообщили подозрение

Цитата

«Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины депутата государственной думы рф адама делимханова, который участвовал в захвате Мариуполя. Чиновник входит в ближайшее окружение кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения делимханов прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что там он возглавил группировку вражеских войск, в состав которых входили отряды управления росгвардии и мвд рф по чеченской республике.

«С февраля по май прошлого года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте. Установлено, что захватчики принимали активное участие в штурме металлургического комбината «Азовсталь», - информирует СБУ.

Кроме этого, указали в СБУ, российский депутат распространял через собственный Телеграм-канал пропагандистские видео кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию рф против Украины.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили делимханову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в изменении границ территории и государственной границы Украины);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Дополнение

У депутата российской госдумы полиция обнаружила 11 квартир в Киеве. Ему объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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