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Поліція виявила у Києві 11 квартир депутата держдуми рф

Поліція виявила у Києві 11 квартир депутата держдуми рф

Київ • УНН

 • 629014 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У депутата російської держдуми поліція виявила 11 квартир у Києві. Йому оголошено підозру у посягання на територіальну цілісність України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Національної поліції України.

Імовірно йдеться про депутата держдуми від "єдиної росії" Дмитра Сабліна, який також є першим заступником голови Всеросійської громадської організації ветеранів "Бойове братство".

Цитата

"В ході досудового розслідування було проведено 8 санкціонованих Голосіївським судом м. Києва обшуків. (...) виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у місті Києва. На даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість", - інформує поліція.

Деталі

Як зазначили, російський політик 1968 року народження. Перед повномасштабним вторгненням він як депутат теперішнього скликання державної думи рф голосував  за надання дозволу на ведення військ на територію України.

За даними поліції, чоловік є уродженцем міста Маріуполь Донецької області. Цього року так званий голова "днр" денис пушилін нагородив його медаллю "за отвагу" та "бойовою" медаллю "за асвабаждєніє Маріуполя".

Депутату держдуми рф оголосили підозру за ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Йдеться про фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинені особою, яка є представником влади.

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