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"В ходе досудебного расследования было проведено 8 санкционированных Голосеевским судом г. Киева обысков. (...) обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость" , – информирует полиция.

Детали

Как отметили, российский политик 1968 года. Перед полномасштабным вторжением он как депутат нынешнего созыва государственной думы рф голосовал за предоставление разрешения на ведение войск на территорию Украины.

По данным полиции, мужчина является уроженцем Мариуполя Донецкой области. В этом году так называемый глава "днр" денис пушилин наградил его медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя".

Депутату госдумы рф объявили подозрение по ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Речь идет о финансировании действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти.