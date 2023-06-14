В кремле "переживают" из-за возможного ранения делимханова

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"Переживаем, как и все, за героя россии, мы надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло", - сказал песков.

Ранее

Российские СМИ сообщили, что на войне рф против Украины "ранен" депутат госдумы россии адам делимханов, которого называют "правой рукой" главы чечни рамзана кадырова. РосСМИ сообщают, что ранения якобы не смертельные.

Также в своих соцсетях кадыров заявил, что не может связаться с делимхановым, и просит украинскую разведку предоставить информацию.

Однако впоследствии в росСМИ появилась другая "версия": командир "спецназа" "Ахмат" Апти алаудинов якобы заявил, что якобы делимханов жив и "находится в Чечне". При этом СМИ отмечают, что почти одновременно в телеграм-канале, связанном с алаудиновым, появилось сообщение, что алаудинов "собирается отправиться на поиски делимханова".

При этом по телеграм-каналам распространяется сообщение от экс-командира 72-й бригады вс рф романа веневитина, которого ранее "вагнер" брал в плен, что позиции делимханова якобы "слил" "вагнер".