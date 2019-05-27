У Кремлі назвали чутками відставку Суркова

КИЇВ. 27 травня. УНН. У Кремлі не підтверджують повідомлення про те, що помічник президента РФ Владислав Сурков, який займається питанням України, відправлений у відставку. Про це сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.