У Кремлі назвали чутками відставку Суркова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Кремлі не підтверджують повідомлення про те, що помічник президента РФ Владислав Сурков, який займається питанням України, відправлений у відставку. Про це сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Поки виходьте з того, що ніяких указів (про відставку Суркова - ред.) ми не випускали", - сказав Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення низки Telegram-каналів про відставку чиновника.
Представник Кремля нагадав, що в адміністрації глави держави традиційно не коментують чутки про кадрові перестановки.
Минулого тижня низка російських Telegram-каналів повідомила про те, що помічник президента Росії Владислав Сурков, який є куратором українського напрямку, нібито йде у відставку, це називали розв'язкою "великої історії", але "не фіналом".
Нагадаємо, у травні минулого року російські ЗМІ також повідомляли, що помічник Путіна Владислав Сурков, який займається питанням України, ймовірно, піде в відставку.