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В Кремле назвали слухами отставку Суркова

В Кремле назвали слухами отставку Суркова

Киев  •  УНН

 • 8469 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков, который занимается вопросом Украины, отправлен в отставку. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Пока исходите из того, что никаких указов (об отставке Суркова - ред.) мы не выпускали", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда Telegram-каналов об отставке чиновника.

Представитель Кремля напомнил, что в администрации главы государства традиционно не комментируют слухи о кадровых перестановках.

На прошлой неделе ряд российских Telegram-каналов сообщил о том, что помощник президента России Владислав Сурков, который является куратором украинского направления, якобы уходит в отставку, это называли развязкой "большой истории", но "не финалом". 

Напомним, в мае прошлого года российские СМИ также сообщали, что помощник Путина Владислав Сурков, который занимается вопросом Украины, вероятно, уйдет в отставку.

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