У Кременчуку сталася потрійна ДТП: є загиблий, серед постраждалих двоє дітей

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Як повідомляється, ДТП за участю двох легкових автомобілів та мотоцикла у Кременчуку сталася напередодні о 17:15.

"Внаслідок події загинула 1 особа та 5 осіб постраждало, з них 2 дітей", - зазначається у повідомленні.

Підрозділи ДСНС не залучалися.

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