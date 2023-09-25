У Кременчуку сталася потрійна ДТП: є загиблий, серед постраждалих двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Кременчуку Полтавської області зіткнулися два автомобілі та мотоцикл, одна людина загинула, п'ятеро постраждали, серед них - двоє дітей, ідеться у зведенні ДСНС, пише УНН.
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Як повідомляється, ДТП за участю двох легкових автомобілів та мотоцикла у Кременчуку сталася напередодні о 17:15.
"Внаслідок події загинула 1 особа та 5 осіб постраждало, з них 2 дітей", - зазначається у повідомленні.
Підрозділи ДСНС не залучалися.
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