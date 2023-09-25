В Кременчуге произошло тройное ДТП: есть погибший, среди пострадавших двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Кременчуге Полтавской области столкнулись два автомобиля и мотоцикл, один человек погиб, пятеро пострадали, среди них - двое детей, говорится в сводке ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, ДТП с участием двух легковых автомобилей и мотоцикла в Кременчуге произошло накануне в 17:15.
"В результате происшествия погиб 1 человек и 5 человек пострадали, из них 2 детей", - отмечается в сообщении.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
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