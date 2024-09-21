У краснодарському краї рф горить склад боєприпасів
Київ • УНН
У тихорецькому районі краснодарського краю рф стався вибух на складі боєприпасів після атаки безпілотників. Розпочато евакуацію мешканців прилеглих селищ, пожежні та аварійні служби працюють на місці.
У краснодарському краї рф після атаки БпЛА виникла пожежа та детонація боєприпасів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У селищі кам'яний тихорецького району краснодарського краю рф вночі стався вибух на складі з боєприпасами після атаки безпілотників.
За словами місцевих жителів, після удару почалася пожежа та детонація вибухонебезпечних предметів.
Губернатор регіону підтвердив атаку, повідомивши, що два дрони були збиті системами ППО та РЕБ, однак уламки одного з них спричинили загоряння.
З міркувань безпеки розпочато тимчасову евакуацію мешканців прилеглих селищ. Пожежні та аварійні служби працюють на місці. За попередніми даними, постраждалих серед місцевого населення немає.
У ростовській області рф горить нафтобаза 28.08.24, 03:39 • 27317 переглядiв