В краснодарском крае рф горит склад боеприпасов
Киев • УНН
В тихорецком районе краснодарского края рф произошел взрыв на складе боеприпасов после атаки беспилотников. Начата эвакуация жителей близлежащих поселков, пожарные и аварийные службы работают на месте.
В краснодарском крае рф после атаки БпЛА возник пожар и детонация боеприпасов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В поселке Каменный тихорецкого района краснодарского края рф ночью произошел взрыв на складе с боеприпасами после атаки беспилотников.
По словам местных жителей, после удара начался пожар и детонация взрывоопасных предметов.
Губернатор региона подтвердил атаку, сообщив, что два дрона были сбиты системами ПВО и РЭБ, однако обломки одного из них вызвали возгорание.
Из соображений безопасности начата временная эвакуация жителей близлежащих поселков. Пожарные и аварийные службы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет.
У ростовській області рф горить нафтобаза 28 августа 2024, 00:39 • 26954 просмотра