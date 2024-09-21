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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В краснодарском крае рф горит склад боеприпасов

В краснодарском крае рф горит склад боеприпасов

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 03:28  •  6164 просмотра

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В тихорецком районе краснодарского края рф произошел взрыв на складе боеприпасов после атаки беспилотников. Начата эвакуация жителей близлежащих поселков, пожарные и аварийные службы работают на месте.

В краснодарском крае рф после атаки БпЛА возник пожар и детонация боеприпасов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В поселке Каменный тихорецкого района краснодарского края рф ночью произошел взрыв на складе с боеприпасами после атаки беспилотников.

По словам местных жителей, после удара начался пожар и детонация взрывоопасных предметов.

Губернатор региона подтвердил атаку, сообщив, что два дрона были сбиты системами ПВО и РЭБ, однако обломки одного из них вызвали возгорание.

Из соображений безопасности начата временная эвакуация жителей близлежащих поселков. Пожарные и аварийные службы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет.

У ростовській області рф горить нафтобаза 28 августа 2024, 00:39 • 26954 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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