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У Краматорську відбувся футбольний турнір пам'яті Степана Чубенка

У Краматорську відбувся футбольний турнір пам'яті Степана Чубенка

Київ • УНН

 • 25342 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У Краматорську завершився шостий традиційний турнір пам’яті Степана Чубенка — воротаря місцевого “Авангарду”, який загинув п’ять років тому від рук бойовиків так званої “ДНР”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Зазначається, що у нинішньому меморіалі взяли участь вісім колективів із Краматорська, Костянтинівки, Покровська та Полтави. А на початку змагань учасників вітала мати Степана.

Команди вшанували пам’ять Степана Чубенка хвилиною мовчання.

“На першому етапі у групі „А“ три перемоги відсвяткували гравці краматорського „Прикордонника“, двічі вікторія супроводжувала команду „Покровськ GANG“.

В іншому квартеті по дві перемоги відсвяткували YGC та „Патріот“, і лише завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів із першого місця до півфіналу потрапили військовослужбовці.

У півфіналі „Прикордонник“ без проблем розібрався із жовто-зеленими (5:1), а „Патріоти“ у ворота суперників провели на один м’яч більше — 6:1. Утім, і цей результат не став рекордним для турніру, адже у вирішальному матчі „патріоти“ відвантажили прикордонникам сім „сухих“ м’ячів. У поєдинку за третє місце переконливішими виявилися аргументи команди з Покровська — 3:2”, — розповіли в УАФ.

На церемонії закриття турніру батьки Степана вручили всім учасникам змагань пам’ятні призи. Подарунки від спонсорів отримали вісім воротарів команд-учасниць. Своєю чергою, футбольний клуб “Авангард” підготував пам’ятну атрибутику, а від УАФ усі команди та всі гравці отримали футбольні м’ячі.

Після завершення турніру від імені комітету арбітрів Слов’янська учасників змагань привітав арбітр вищої категорії Юрій Іванов:

“Турнір вийшов дуже цікавим. Була інтрига, гаряче протистояння в матчах за участю всіх команд, і переміг найсильніший”, — сказав він.

Нагадаємо, Степан Чубенко навчався у краматорській загальноосвітній школі № 12, захоплювався футболом. Був воротарем юнацької команди “Авангарду” (Краматорськ) та мріяв стати професійним футболістом. Уболівав за донецький “Шахтар”. Із друзями організував команду КВК і опікувався дитячим будинком у рідному місті. Цікавився історією.

На початку війни на Донбасі разом із друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, носив воду й продукти українським військовим, які прибули на захист міста. Ризикуючи життям, Степан зняв на міській площі прапор так званої “ДНР”. Посмертно нагороджений орденом “Народний Герой України”.

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