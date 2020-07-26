В Краматорске состоялся футбольный турнир памяти Степана Чубенко

Отмечается, что в нынешнем мемориале приняли участие восемь коллективов из Краматорска, Константиновки, Покровска и Полтавы. А в начале соревнований участников приветствовала мать Степана.

Команды почтили память Степана Чубенко минутой молчания.

"На первом этапе в группе "А" три победы отпраздновали игроки краматорского "Пограничника", дважды виктория сопровождала команду "Покровск GANG".

В другом квартете по две победы отпраздновали YGC и "Патриот", и только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей с первого места в полуфинал попали военнослужащие.

В полуфинале "Пограничник" без проблем разобрался с желто-зелеными (5:1), а "Патриоты" в ворота соперников провели на один мяч больше - 6:1. Впрочем, и этот результат не стал рекордным для турнира, ведь в решающем матче "патриоты" отгрузили пограничникам семь "сухих" мячей. В поединке за третье место более убедительными оказались аргументы команды из Покровская - 3:2", - рассказали в УАФ.

На церемонии закрытия турнира родители Степана вручили всем участникам соревнований памятные призы. Подарки от спонсоров получили восемь вратарей команд-участниц. В свою очередь, футбольный клуб "Авангард" подготовил памятную атрибутику, а от УАФ все команды и все игроки получили футбольные мячи.

После завершения турнира от имени комитета арбитров Славянска участников соревнований поздравил арбитр высшей категории Юрий Иванов:

"Турнир получился очень интересным. Была интрига, горячее противостояние в матчах с участием всех команд, и победил сильнейший ", - сказал он.

Напомним, Степан Чубенко учился в краматорской общеобразовательной школе № 12, увлекался футболом. Был вратарем юношеской команды "Авангарда" (Краматорск) и мечтал стать профессиональным футболистом. Болел за донецкий "Шахтер". С друзьями организовал команду КВН и занимался детским домом в родном городе. Интересовался историей.

В начале войны на Донбассе вместе с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины, носил воду и продукты украинским военным, которые прибыли на защиту города. Рискуя жизнью, Степан снял на городской площади флаг так называемой "ДНР". Посмертно награжден орденом "Народный Герой Украины".