У КПВВ на Донбасі у чергах застрягли більше 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил на в’їзд та виїзд перебувало 215 автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Cьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 25/30; "Гнутове" – 20/10", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що учора в КПВВ "Майорське" прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил припинили спробу переміщення травматичної зброї.
"Так оглядова група з допомогою службового собаки, що спеціально навчений на пошук зброї, виявила у громадянина України пістолет "Форт 12 РМ". Особу та знахідку передано представникам Національної поліції для прийняття відповідного правового рішення", - повідомили прикордонники.
Як повідомлялося раніше в УНН, 12 січня у КПВВ на Донбасі у чергах застрягли понад 300 автомобілів.