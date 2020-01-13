В КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилось 215 автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 25/30; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вчера в КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил пресекли попытку перемещения травматического оружия.
"Обзорная группа с помощью служебной собаки, специально обученный на поиск оружия, обнаружила у гражданина Украины пистолет "Форт 12 РМ". Личность и находку передано представителям Национальной полиции для принятия соответствующего правового решения", - сообщили пограничники.
Как сообщалось ранее в УНН, 12 января в КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 300 автомобилей.