У КПВВ на Донбасі у чергах застрягли понад 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил на в’їзд та виїзд перебувало 360 автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/60; „Мар’їнка“ — 0/100; „Новотроїцьке“ — 60/50; „Гнутове“ — 40/30”, — вказали у відомстві.
За минулу добу, загалом через КПВВ прослідувало 37,8 тисячі осіб та майже 4,5 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, 11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.