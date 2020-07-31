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У Костянтинівці п’яний неповнолітній мопедист намагався підкупити поліцейських

У Костянтинівці п’яний неповнолітній мопедист намагався підкупити поліцейських

Київ • УНН

 • 11494 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У Костянтинівці судитимуть неповнолітнього мопедиста за спробу підкупити поліцейських. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.

"Костянтинівською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України стосовно 17-річного мешканця Костянтинівського району", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався вночі 18 червня. На трасі "Костянтинівка – с. Довга Балка" поліцейські зупинили мопед без реєстраційних номерів. У ході спілкування із водієм у юнака виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

"За нескладання стосовно нього адміністративного протоколу за ч. 1 ст. 130 КУпАП юнак запропонував поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 1500 грн. Злочинні дії правопорушника задокументовано слідчо-оперативною групою", – повідомили в прокуратурі.

Обвинувачуваному загрожує штраф від 1700 до 6800 грн або обмеження волі на строк від 2-х до 4-х років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНН, у Костянтинівці неповнолітній юнак розстріляв двох чоловіків, захищаючи батька.

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