У Костянтинівці п’яний неповнолітній мопедист намагався підкупити поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Костянтинівці судитимуть неповнолітнього мопедиста за спробу підкупити поліцейських. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"Костянтинівською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України стосовно 17-річного мешканця Костянтинівського району", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався вночі 18 червня. На трасі "Костянтинівка – с. Довга Балка" поліцейські зупинили мопед без реєстраційних номерів. У ході спілкування із водієм у юнака виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
"За нескладання стосовно нього адміністративного протоколу за ч. 1 ст. 130 КУпАП юнак запропонував поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 1500 грн. Злочинні дії правопорушника задокументовано слідчо-оперативною групою", – повідомили в прокуратурі.
Обвинувачуваному загрожує штраф від 1700 до 6800 грн або обмеження волі на строк від 2-х до 4-х років, або позбавлення волі на той самий строк.
Як повідомляв УНН, у Костянтинівці неповнолітній юнак розстріляв двох чоловіків, захищаючи батька.