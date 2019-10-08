У Конгресі вимагають від глави Пентагону документи щодо допомоги Україні

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 10368 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 24183 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 39332 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 87546 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 65031 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 59341 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 279502 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 173634 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141420 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141983 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.5м/с
36%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 53944 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 72176 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 67562 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 21675 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 37116 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 87546 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 279502 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 221104 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 336186 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 352834 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 3334 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 7878 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 7164 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 13029 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 72671 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У Конгресі вимагають від глави Пентагону документи щодо допомоги Україні

Київ • УНН

 • 8518 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Голови трьох комітетів Палаті представників США надіслали в понеділок, 7 жовтня, запити щодо надання документів очільнику Пентангону Марку Есперу та виконувачу обов’язків глави адміністративно-бюджетного управління Білого дому Расселу Воуту. Запити надіслано в рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту Дональда Трампа. Документи стосуються надання Україні військової допомоги, яку заморозив Дональд Трамп. Про це повідомляє УНН спираючись на дані видань АР, DW та Reuters.

У Конгресі вимагають від глави Пентагону документи щодо допомоги Україні

Демократи, які очолюють комітети, що проводять розслідування, дали Есперу та Воуту час до 15 жовтня для надання документів. За словами очільників комітетів, вони потребують ці документи для вивчення послідовності подій та причин, що стояли за рішенням Білого дому притримати надання Україні вже ухваленої Конгресом допомоги для протидії російській агресії. Нагадаємо, сам Трамп пояснював своє рішення високим рівнем корупції в Україні і що змінив він його після прохання сенатора Роба Портмана.

Раніше демократи направили запити адміністрації Дональда Трампа та віцепрезиденту США Майку Пенсу з вимогою надати всі документи, пов’язані з Україною. Ще один подібний запит вони надіслали главі Держдепартаменту США Майку Помпео. За його словами, Держдеп відповів на цей запит, але Помпео не повідомив про що саме йшлося у відповіді очолюваного ним відомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помпео про розслідування розмови Трампа та Зеленського: це дурна гра

Демократи надсилають запити з вимогою надати документи для їхнього розслідування в рамках можливої процедури імпічменту президента Дональда Трампа, про запуск якої було оголошено 24 вересня.

Вони розпочали своє розслідування через скандал навколо телефонної розмови Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. Американському президенту закидали, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Йованович погодилася свідчити в Конгресі США в рамках оголошення імпічмента Трампу

Крім того, комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув “втручання” з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. Згодом з’явилась інформація про появу другого інформатора, який нібито володіє інформацією про дії Трампа в “українському скандалі” з перших рук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,281.75
Tesla
$250.76
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,240.50
Ethereum
$1,570.93