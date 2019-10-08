В Конгрессе требуют от главы Пентагона документы о помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Главы трех комитетов Палате представителей США направили в понедельник, 7 октября, запросы о предоставлении документов руководителю Пентангону Марку Эсперо и исполняющему обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воут. Запросы направлены в рамках расследования о возможной процедуры импичмента Дональда Трампа. Документы касаются предоставления Украине военной помощи, которую заморозил Дональд Трамп. Об этом сообщает УНН опираясь на данные изданий АР, DW и Reuters.
Демократы, которые возглавляют комитеты, что проводят расследование, дали Эсперо и Воуту время до 15 октября для предоставления документов. По словам руководителей комитетов, они нуждаются в этих документах для изучения последовательности событий и причин, стоявших за решением Белого дома придержать предоставление Украине уже принятой Конгрессом помощи для противодействия российской агрессии. Напомним, сам Трамп объяснял свое решение высоким уровнем корупции в Украине и изменил он его после просьбы сенатора Роба Портмана.
Ранее демократы направили запросы администрации Дональда Трампа и вице-президент США Майк пенсий с требованием предоставить все документы, связанные с Украиной. Еще один подобный запрос они направили главе Госдепартамента США Майку Помпео. По его словам, Госдеп ответил на этот запрос, но Помпео не сообщил о чем именно шла речь в ответе возглавляемого им ведомства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпео о расследовании разговора Трампа и Зеленского: это совершенно дурацкая игра
Демократы присылают запросы с требованием предоставить документы для их расследования в рамках возможной процедуры импичмента президента Дональда Трампа, о запуске которой было объявлено 24 сентября.
Они начали свое расследование из-за скандала вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Американского президента упрекали в том, что он давил на Зеленского, чтобы тот добился расследования деятельности сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе США в рамках объявления импичмента Трампу
Кроме того, комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США обнародовал жалобу анонимного информатора по разговора украинского и американского президентов. Информатор уверяет, что Трамп стремился “вмешательство” из-за границы в президентских выборах в США 2020 года. Впоследствии появилась информация о появлении второго информатора, который якобы владеет информацией о действиях Трампа в “украинском скандале” из первых рук.