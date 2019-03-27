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У Конгресі США пропонують оприлюднити документи про спроби відсторонити Трампа від влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Комітет із питань юстиції Палати представників американського Конгресу закликав міністерство юстиції США оприлюднити документи, які стосуються бесід американських високопосадовців про можливе усунення від влади президента Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

У Конгресі США пропонують оприлюднити документи про спроби відсторонити Трампа від влади

Резолюція комітету була підтримана одноголосно. За неї проголосували і демократи, і республіканці, які й запропонували текст. Після схвалення в комітеті резолюція буде винесена на голосування в Палаті представників. У разі схвалення до міністерства буде надіслане формальне прохання про надання документів.

Ідеться про дії заступника міністра юстиції США Рода Розенстайна і колишнього заступника голови ФБР Ендрю Маккейба. Маккейб розповів про плани Розенстайна записувати розмови з Дональдом Трампом. Маккейб також стверджував, що заступник міністра юстиції розмірковував над можливістю імпічменту президента за допомогою американської конституції. За словами Маккейба, Розенстайн говорив із ним на ці теми після обрання Трампа 2016 року.

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Чиновники могли обговорювати можливість примусового відсторонення президента Трампа з посади на підставі 25-ї поправки до Конституції США. Згідно з нею, президент може бути позбавлений посади за медичними показаннями, проте для цього потрібно рішення більшості членів уряду.

“Род порушив цю тему і обговорив зі мною, скільки членів кабінету могли б підтримати такий крок. Чесно кажучи, я мало що можу сказати з цього питання. Тому я просто слухав, що скаже він. Це був неймовірно напружений момент”, — заявив у лютому 2019 року Ендрю Маккейб.

Заступник міністра юстиції США Род Розенстайн заперечує ці твердження.

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Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав для занепокоєння з приводу можливості ініціювання процедури імпічменту проти нього, оскільки він не був залучений в жодні серйозні порушення.

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