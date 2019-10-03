У КНДР запустили ракету з підводного човна
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Влада Північної Кореї (КНДР) відзвітувала про успішний запуск з підводного човна новітньої балістичної ракети Pukguksong-3. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне інформагентство ЦТАК.
Запуск відбувався на східному узбережжі країни вранці 3 жовтня. За даними ЗМІ, проведені випробування підтвердили тактичні характеристики нової ракети. При цьому, за їх словами, загрози безпеці сусідніх країн не було.
На випробуваннях були присутні керівні члени Трудової партії Кореї. Привітання учасникам випробувань направив особисто лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.
Pukguksong-3 є третьою версією балістичної ракети, яку КНДР вперше випробувала в 2016 році. Вже на наступний рік друга версія ракети пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японському морі. Радбез ООН засудив дії КНДР.
Нагадаємо, НДР в середу здійснила запуск ракети в бік Японського моря, жодної прямої загрози для Японії на даний момент немає.