КНДР здійснила запуск ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. КНДР в середу здійснила запуск ракети в бік Японського моря, жодної прямої загрози для Японії на даний момент немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на японський телеканал NHK.
За даними південнокорейського агентства Yonhap, яке посилається на Комітет начальників штабів Республіки Корея, запуск було здійснено з району порту Вонсан.
Більш докладної інформації на даний момент не наводиться. КНДР останнім часом регулярно здійснює запуски балістичних ракет малої дальності.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили про можливу підготовку КНДР до спуску субмарини.