ЗМІ повідомили про можливу підготовку КНДР до спуску субмарини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Північна Корея, ймовірно, готується до розміщення підводного човна з балістичними ракетами. Про це повідомляє телеканал NHK, передає УНН.
Американські вчені повідомили, що, як показують супутникові знімки, є підозри, що Північна Корея готується до розміщення підводного човна, обладнаного балістичними ракетами.
Вчені інституту міжнародних досліджень Middlebury і компанія-оператор супутникового зв'язку Planet Labs, як зазначено, повідомили, що проаналізували знімки доку в портовому місті Сінпо на сході країни.
Як зазначено, 3 вересня тут уздовж набережної було зафіксовано щонайменше 13 схожих на опори предметів, а також автомобілі, які їздили.
Знімки, зроблені 12 вересня, показують будівництво на набережній великого об'єкта, який виступає в море.
На останніх знімках, зроблених у четвер, видно, що цей об'єкт займає практично всю набережну.
Вчені кажуть, що довжина об'єкта становить близько ста метрів, що набагато довше, ніж об'єкти, які Північна Корея використовує для будівництва звичайних підводних човнів.
Нагадаємо, раніше у вересні КНДР запустила два снаряди у бік Японського моря.