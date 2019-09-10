КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. КНДР запустила во вторник два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает УНН.
По его данным, неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. О типе снарядов не сообщается.
Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, ВС Южной Кореи “следят за ситуацией” на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.
Как позже сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея, эти два снаряда пролетели 330 км. Они были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР.
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В свою очередь, Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея было распространено сообщение, что страна серьезно обеспокоена новыми ракетными пусками КНДР.
Как сообщал УНН, КНДР ранее уже проводила серию запусков ракет в течение августа. Последний запуск состоялся в конце прошлого месяца.