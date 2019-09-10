КНДР запустила два снаряда в сторону Японського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. КНДР запустила у вівторок два снаряда в напрямку Японського моря. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, передає УНН.
За його даними, невстановлені снаряди були випущені в східному напрямку з території провінції Пхенан-Намдо, розташованої на заході КНДР. Про тип снарядів не повідомляється.
Як підкреслили в Об’єднаному комітеті начальників штабів, ВС Південної Кореї “стежать за ситуацією” на випадок нових запусків і знаходяться в стані боєготовності.
Як пізніше повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Республіки Корея, ці два снаряди пролетіли 330 км. Вони були випущені в східному напрямку з території провінції Пхенан-Намдо, розташованої на заході КНДР.
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У свою чергу, Радою національної безпеки (СНБ) Республіки Корея було поширене повідомлення, що країна серйозно стурбована новими ракетними пусками КНДР.
Як повідомляв УНН, КНДР раніше вже проводила серію запусків ракет протягом серпня. Останній запуск відбувся наприкінці минулого місяця.